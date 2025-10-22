Il ko è ingiustificabile, ma non ci sarebbe stato con Lobo e Amir

La ricerca di responsabilità, le analisi, complete o sommarie, gli errori, in campo e fuori, tutto contribuisce ad una disfatta come quella di ieri sera. La prima cosa che viene in mente, però, è valutare “il peso delle assenze”. Lo fa stamattina La Gazzetta dello Sport che scrive: “La brutta prestazione di Gilmour ha dimostrato l’insostituibilità di Lobotka come perno del centrocampo. In difesa mai come ieri si è sentita la mancanza di Rrahmani: il difensore kosovaro ci sembra un gigante, se ripensiamo agli svarioni di Buongiorno e Beukema. Rrahmani, Lobotka e Hojlund (o Lukaku) costituiscono l’asse centrale della squadra. Se ci fossero stati, non sarebbe finita così. Detto questo, il 6-2 di Eindhoven non si può giustificare con le sole assenze”.