Il Cds vota il Napoli, una sola luce nel buio totale

Il Napoli è stato travolto letteralmente dal PSV Eindhoven, ieri sera nella terza gara di Champions League che si è giocata in Olanda. Il risultato di 6-2 ha lasciato l’amaro in bocca tanti voti negativi. Il Corriere dello Sport scrive:

Factory della Comunicazione

Tracollo incredibile, sei gol subiti, quarto ko di fila in trasferta. In una notte folle la sua squadra smarrisce gioco, identità, equilibrio e nel finale scompare in modo preoccupante. Il Napoli dello scudetto non c’è più, ma va ritrovato al più presto con nuove soluzioni: sabato arriva l’Inter.



Pronti via ed è subito decisivo su Man, poi non compie neppure una parata per limitare i danni. Sul secondo gol di Man resta immobile.



Man gli sfugge in area, nel finale si fa sorprendere alle spalle da Driouech. Da capitano, avverte il peso della clamorosa debacle.



Notte da dimenticare. Ispira suo malgrado il due a uno sbagliando un passaggio facile in verticale, nella ripresa Man lo anticipa. Tanta sofferenza e spesso fuori posizione.



Pasticcia subito palla al piede e nel finale perde la bussola nonostante l’esperienza.



Ritrova dopo un mese la maglia da titolare, ma anche per lui è notte horror. A uomo su Til, nel tentativo di anticiparlo sorprende tutti facendo autogol. Poi Mauro Junior lo brucia sul 3-1.



Sfiora il gol a giro e poi pennella per McTominay, ma dura un solo tempo come il Napoli.



Entra nel peggior momento della partita.



Regia confusa, tanti errori, male nelle preventive. Non è posizionato in modo corretto sul 2-1 del Psv, nella ripresa si dimentica di Mario Junior.



Partita speciale, da ex, ma non incide.



Stavolta non basta neppure la generosità. Poca qualità in avanti e concede il cross a Perisic in occasione dell’1-1.



Assist da corner per McT.



Naufraga assieme a tutta la squadra.



Si vede pochissimo, tocca pochi palloni e scompare nel momento del bisogno quando dovrebbe, con la sua esperienza, caricarsi la squadra sulle spalle.



Una luce nel buio. Trova alla mezz’ora il secondo gol stagionale e il secondo gol di sempre in Champions, il primo con la maglia del Napoli in Europa. Si ripete nel finale.