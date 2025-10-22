Gazzetta| Serie C- Benevento, un attacco da Champions
Il Benevento ha un attacco da Champions League. L’attuale capolista del girone C, in codominio, con la Salernitana, ha un tridente molto prolifico. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.
“La Bbc? La Msn? No, a Benevento ora guardano solo la… Mls. Acronimo disordinato ma efficace di un tridente che fa sognare i giallorossi, partiti con il sogno di tornare in Serie B. Là davanti, con attaccanti come Lamesta, Salvemini e Manconi, la mission è tutt’altro che impossible. Da destra a sinistra ci sono quei tre a far volare la Strega: i punti in classifica sono 22 e coincidono col primo posto, in coabitazione con la Salernitana e con una lunghezza di vantaggio sul Catania. La Mls del Benevento è una cooperativa del gol: dei 19 totali messi a referto dalla squadra, 16 li ha segnati il tridente. Un caso quasi unico in tutta Europa.
Prendiamoli da destra a sinistra: Davide Lamesta, 3 reti finora, in Campania da un anno e mezzo. La scorsa stagione si fermò a quota 5 autografi sul cartellino, la sensazione è che possa andare decisamente oltre: a favorirlo è, come il collega Manconi dall’altra parte, il gioco offensivo di mister Auteri che ai suoi esterni non chiede solo di pestare la linea laterale, ma anche di buttarsi dentro quando fiutano la preda. In mezzo, poi, a dar loro mano c’è un centravanti come Francesco Salvemini: classe ’96, nel pieno della maturità calcistica, arriva da tre anni consecutivi in doppia cifra fra Giugliano e Cerignola. La scorsa stagione in Puglia ne ha messi dentro 16, stavolta è già a quota 8. E quindi fa pregustare numeroni: è andato a segno anche nelle ultime due con Altamura e Potenza. E alla sua sinistra c’è Jacopo Manconi, ultimo terminale offensivo: a Benevento è arrivato l’anno scorso segnando subito 9 gol. Ora l’ex Albinoleffe (48 reti in tre anni, una mostruosità) ne può già contare 5. Mica male, per un esterno”.