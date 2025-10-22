Gazzetta| Serie C- Benevento, un attacco da Champions

Il Benevento ha un attacco da Champions League. L’attuale capolista del girone C, in codominio, con la Salernitana, ha un tridente molto prolifico. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

“La Bbc? La Msn? No, a Benevento ora guardano solo la… Mls. Acronimo disordinato ma efficace di un tridente che fa sognare i giallorossi, partiti con il sogno di tornare in Serie B. Là davanti, con attaccanti come Lamesta, Salvemini e Manconi, la mission è tutt’altro che impossible. Da destra a sinistra ci sono quei tre a far volare la Strega: i punti in classifica sono 22 e coincidono col primo posto, in coabitazione con la Salernitana e con una lunghezza di vantaggio sul Catania. La Mls del Benevento è una cooperativa del gol: dei 19 totali messi a referto dalla squadra, 16 li ha segnati il tridente. Un caso quasi unico in tutta Europa.

