Fabbroni: “Modulo? No, il problema è nello spogliatoio”

Nel corso di “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Restano in apparenza macerie, ma voglio essere controcorrente. Dalla partita di ieri vedo un aspetto positivo e chiarificatore. In Olanda c’è stata una figuraccia storica, che resta nella testa di tutti. Però più in basso di questo non si può scendere: si può soltanto risalire.

Pensavamo che fosse un problema di modulo, ma non è così. Prima bisogna risolvere una roba molto più grave e più profonda. C’è un problema nello spogliatoio che non fa più girare la squadra come l’anno scorso. Non c’è più quella unità di intenti e di sacrificio che fa andare oltre i propri limiti. E lo hanno fatto capire anche Di Lorenzo e Conte. Se è davvero così bisogna intervenire e reagire subito”.