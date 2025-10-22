El Pampa Sosa: ”Si è rotto qualcosa nello spogliatoio”

Nel corso di ”Azzurro Champions”, Roberto ”El Pampa” Sosa ha detto la sua dopo la debacle azzurra ad Eindhoven. El Pampa si è espresso in particolare sulla copertura mediatica di cui Antonio Conte godrebbe.

Queste le sue dichiarazioni:

”E’ un’umiliazione. Temo si sia rotto qualcosa all’interno anche nello spogliatoio. Per me già da Manchester, ma per la stampa tutto quello che fa Conte è corretto. Per me parte tutto da quel cambio che significa tanto tatticamente e come spogliatoio. Poi Conte non ha mai proposto questo calcio europeo che forse vuole proporre ora”.

