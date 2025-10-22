CalcioNapoliNews

El Pampa Sosa: ”Si è rotto qualcosa nello spogliatoio”

Le parole dell'ex azzurro

By Lorenzo Capobianco
Nel corso di ”Azzurro Champions”, Roberto ”El Pampa” Sosa ha detto la sua dopo la debacle azzurra ad Eindhoven. El Pampa si è espresso in particolare sulla copertura mediatica di cui Antonio Conte godrebbe.

Queste le sue dichiarazioni:

”E’ un’umiliazione. Temo si sia rotto qualcosa all’interno anche nello spogliatoio. Per me già da Manchester, ma per la stampa tutto quello che fa Conte è corretto. Per me parte tutto da quel cambio che significa tanto tatticamente e come spogliatoio. Poi Conte non ha mai proposto questo calcio europeo che forse vuole proporre ora”.

Fonte: Tuttomercatoweb

