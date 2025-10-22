NewsCalcioNapoli

Colella: ”I tifosi meritano rispetto”

Le parole del consigliere

By Lorenzo Capobianco
0

Sergio Colella, consigliere delegato allo sport, giovani ed eventi della città ha avuto modo di dire la sua sulla situazione che ha riguardato i tifosi partenopei giunti in Olanda per seguire gli azzurri.

Factory della Comunicazione

«Eindhoven da dimenticare. E anche in fretta. Non solo per il brutto risultato sportivo. In campo una notte da incubo. Fuori dal rettangolo verde la triste vicenda che ha interessato i tifosi del Napoli e lo “speciale” trattamento loro riservato dalle autorità olandesi. Aria letteralmente pesante tanto da marchiare i sostenitori azzurri con un numero sulla mano. Scene che riportano la memoria ad anni bui nel recente passato. Insomma “trattati come criminali”».

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Il punto di non ritorno, forse

News

Napoli, il Maradona cambia volto: approvati i 12 punti per il nuovo stadio del futuro

News

Santacroce: “Napoli in difficoltà, ma Conte ha attenuanti. De Bruyne può fare la…

News

Paganini: “Napoli senza armonia, De Bruyne voluto da De Laurentiis e ora pesa sulla…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.