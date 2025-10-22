Colella: ”I tifosi meritano rispetto”

Sergio Colella, consigliere delegato allo sport, giovani ed eventi della città ha avuto modo di dire la sua sulla situazione che ha riguardato i tifosi partenopei giunti in Olanda per seguire gli azzurri.

Factory della Comunicazione

«Eindhoven da dimenticare. E anche in fretta. Non solo per il brutto risultato sportivo. In campo una notte da incubo. Fuori dal rettangolo verde la triste vicenda che ha interessato i tifosi del Napoli e lo “speciale” trattamento loro riservato dalle autorità olandesi. Aria letteralmente pesante tanto da marchiare i sostenitori azzurri con un numero sulla mano. Scene che riportano la memoria ad anni bui nel recente passato. Insomma “trattati come criminali”».

Fonte: Il Mattino