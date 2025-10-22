Champions League| la Juventus cade e l’Atalanta non sfonda

Si è conclusa la terza giornata della fase campionato della Champions League 2025-2026. Tra le italiane, ad uscire da questo turno con l’intera posta in palio è solo l’Inter. Infatti, oltre al clamoroso tonfo del Napoli sul campo del PSV Eindhoven, le altre due italiane, Juventus e Atalanta, impegnate questa sera, non sono riuscite a conquistare i 3 punti.

Al Bernabeu, la Juventus sfoggia una buona prestazione, ma deve arrendersi al tap-in di Bellingham al 57′.

L’Atalanta, invece, non riesce a sfondare il muro dello Slavia Praga. La sfida della New Balance Arena si chiude sullo 0-0.

Gli altri risultati della serata:

Bayern Monaco-Brugge 4-0

Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5

Monaco-Tottenham 0-0

Sporting- Olympique Marsiglia 2-1.