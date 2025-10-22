Borghi: ”Adesso al Napoli servono tre vittorie”

Giornalista e telecronista per Sky, Alessandro Borghi ha detto la sua sul periodo difficile che sta attraversando il Napoli, con un occhio rivolto al prossimo mini-ciclo. Queste le sue dichiarazioni:

“Nessun dramma sulla situazione, ma servono almeno tre vittorie, le due interne ed una tra Benfica e Copenaghen, almeno una fuori servirà. La riflessione è sul campo: ottava gara di fila subendo gol, ci sono errori individuali. Buongiorno fa autogol ed è sempre in ritardo, legge male anche il contropiede, Beukema si fa beffare sul primo gol di Man, un disastro difensivo ma in generale anche come collettivo anche quando ha vinto ha cercato di fare cose diverse ma se si alza davanti dietro traballa, soprattutto senza Rrahmani. Ma la testa aveva avuto già dei blackout, deve affrontare le varie competizioni ma ad Eindhoven si è fatto passare sopra da una squadra nettamente inferiore”

