Adnkronos News

Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Notte di Champions League per l'Atalanta. Oggi, mercoledì 22 ottobre, la Dea sfida i cechi dello Slavia Praga – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella terza giornata della massima competizione europea. L'Atalanta è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 in campionato contro la Lazio e in Champions si trova al momento in 22esima posizione, in piena zona playoff, a quota 3 dopo la vittoria dell'ultima giornata con il Bruges, che ha riscattato il pesante ko per 4-0 dell'esordio con il Psg. A 1 invece lo Slavia Praga dopo il pareggio con il Bodo Glimt e la sconfitta con l'Inter.  La sfida tra Atalanta e Slavia Praga è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric 
Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. All. Trpisovsky  Atalanta-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

‘Il Mostro’, esce oggi la serie Netflix che riparte dal delitto del 1968

Adnkronos News

Sinner-Altmaier: orario, precedenti e dove vederla in tv

Adnkronos News

Meloni verso Consiglio Ue: “Aumentare pressione su Mosca”. Ma resta il…

Adnkronos News

Hamas ridotta ma non distrutta, ancora 20mila uomini e il 90% di razzi in meno

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.