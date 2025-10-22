Adnkronos News

Andrea Delogu e Nikita Perrotti, è nato l’amore? Lei rompe il silenzio

(Adnkronos) – "Andrea Delogu e Nikita Perotti si amano". Per Beppe Convertini non ci sono dubbi: tra la conduttrice e il maestro di ballo sarebbe nata una storia d'amore sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Ospite del programma di Rai 1 'La volta buona' il conduttore si è sbilanciato: "Si vede proprio che si amano. C’è sempre passione, sensualità e trasporto, poi non sappiamo come andrà a finire tra loro", ha dichiarato con convinzione. E Convertini non sarebbe l'unico ad aver notato un'intesa speciale tra i due. Anche Rossella Erra si è detta certa che tra Delogu e Perotti ci sia qualcosa oltre a una semplice collaborazione artistica.   A placare il gossip ci ha pensato la stessa Andrea Delogu che sui social ha replicato alle dichiarazioni in modo ironico, pubblicando un selfie con un'espressione scettica e divertita. Nessun commento e nessuna smentita, ma uno scatto che sembra voler spegnere il gossip con serenità.   
