Alvino: ”Rapporto ADL-Conte solido”

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
Su un suo post sui social, Carlo Alvino ha trattato del rapporto tra Conte e il Presidente Aurelio De Laurentiis. Il giornalista lo definisce ancora un rapporto saldo e senza alcuna nuvola all’orizzonte.

“Da ieri sera è partita l’informazione faziosa e palesemente antinapoli da parte di chi individua in De Laurentiis l’obiettivo di Conte quando dice che i napoletani non devono essere presi per i fondelli. Questi personaggi mentono sapendo di mentire.

Antonio Conte si riferisce a chi tra giornalisti, opinionisti ed addetti ai lavori ha appiccicato addosso al Napoli l’etichetta di squadra favorita per rivincere lo scudetto in Italia e capace di arrivare fino e in fondo in Champions League. Gli stessi pronti poi a definire fallimentare la stagione degli azzurri se non dovesse accadere quello che loro hanno pronosticato. Il rapporto tra Adl e Conte va oltre il campo. È solido e sincero, i due sono uniti da rispetto ed ambizione e sono complici perfetti! Una coppia che, a dispetto di chi ci invidia, continuerà a far sognare i napoletani!”.

