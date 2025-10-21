CalcioNapoliNews

Willy van de Kerkhof: “Il Napoli è una bella d’Europa, stasera partita difficile”

By Gabriella Calabrese
0

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Noa Lang titolare, dipende anche da McTominay

News

PSV-Napoli, De Bruyne falso nove, ruolo inedito per l’azzurro

News

Riascolta Roberto Beccantini (20/10/25)a “Calcio sprint” su Radio Ibr…

News

“Siamo stati respinti senza avere fatto nulla”, parla uno dei tifosi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.