Verna sul caso tifosi Napoli a Eindhoven: “Fermezza sì, ma anche tutela dei pacifici”

Carlo Verna si è espresso sul caso dei tifosi del Napoli fermati in Olanda, ecco le sue parole:

“Al ministro Tajani che ha detto di star seguendo la vicenda dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven senza aver commesso reati e al presidente della FGCI Gravia ricordo il grave precedente in Olanda 2000 quando anche giornalisti Rai furono fermati per aver difeso i diritti dei disabili. Intervenne meritoriamente anche l’allora presidente del servizio pubblico radiotelevisivo Roberto Zaccaria. La fermezza occorre contro i violenti ma anche a tutela di chi pacificamente vuole godersi una giornata di Europa e di calcio.”