Un'occhiata in infermeria conviene lanciarla un giorno sì e l'altro pure

By Giuseppe Sacco
Conviene lanciarla  soprattutto per capire come se la passi Amir Rrahmani, scomparso dai radar – cioè dal campo – prima della penultima sosta, quindi assente nel Napoli dal 30 agosto, ormai cinquanta giorni e sette partite fa, incluse quelle di Champions: a Eindhoven Rrahmani non ci sarà e la speranza è di averlo contro l’Inter. Lobotka invece guarderà la partita dalla tribuna, scontato: ha bisogno di un mese circa per rientrare, sono passate appena due settimane dall’accidente capitatogli contro il Genoa, tempi di recupero codificati nei trenta giorni circa e dunque appuntamento con il Como. Intanto, sono ore importanti per due giovani, Ambrosino e Vergara, che hanno rinnovato entrambi con il Napoli fino al 2030.  Fonte Gazzetta

