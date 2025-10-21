ULTIM’ORA: 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven

La polizia ha descritto i tifosi del Napoli come un “gruppo numeroso” e ha parlato di una “certa atmosfera”, alludendo a una situazione potenzialmente problematica: gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus nella stazione di polizia di Mathildelaan per essere interrogati. Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League di stasera tra Psv e Napoli.

l sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza a alto rischio in previsione della partita: una misura che consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive in centro e in altri luoghi della città. Fonte: Repubblica