NewsCalcioRassegna Stampa

ULTIM’ORA: 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven

“Fermati per evitare disordini”

By Giuseppe Sacco
0

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del Psv.

Factory della Comunicazione

Gli agenti hanno chiarito che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. Secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo spiega l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risulta ci siano stati scontri con i tifosi del Psv.

 La polizia ha descritto i tifosi del Napoli come un “gruppo numeroso” e ha parlato di una “certa atmosfera”, alludendo a una situazione potenzialmente problematica: gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus nella stazione di polizia di Mathildelaan per essere interrogati. Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League di stasera tra Psv e Napoli.

l sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza a alto rischio in previsione della partita: una misura che consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive in centro e in altri luoghi della città.  Fonte: Repubblica

Potrebbe piacerti anche
X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 21 ottobre

News

Infortunio McTominay,Conte: ”Decisione sua”

News

Live: Pareggio a Cremona, ecco la classifica aggiornata

News

Padovan: ”Il campionato lo vincerà il Napoli o l’Inter”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.