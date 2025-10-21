ULTIM’ORA: 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven
“Fermati per evitare disordini”
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del Psv.
Gli agenti hanno chiarito che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. Secondo un portavoce, le autorità hanno voluto impedirlo proprio con gli arresti. Lo spiega l’agenzia di stampa locale Anp, aggiungendo che non risulta ci siano stati scontri con i tifosi del Psv.
La polizia ha descritto i tifosi del Napoli come un “gruppo numeroso” e ha parlato di una “certa atmosfera”, alludendo a una situazione potenzialmente problematica: gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e sono stati portati in autobus nella stazione di polizia di Mathildelaan per essere interrogati. Alcune persone fermate non avrebbero i biglietti per la partita di Champions League di stasera tra Psv e Napoli.
l sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente istituito una zona di sicurezza a alto rischio in previsione della partita: una misura che consente alla polizia di effettuare perquisizioni preventive in centro e in altri luoghi della città. Fonte: Repubblica