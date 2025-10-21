Rivivi il live PSV-Napoli 6-2: disastro azzurro a Eindhoven

Premi f5 per aggiornare la pagina

FINE PARTITA

90+4′ Finisce qui. Il Napoli cade malissimo in Olanda e perde 6-2 contro il PSV. Prestazione da dimenticare da parte degli azzurri che sabato torneranno subito in campo contro l’Inter.

89′ Disastro Napoli e il PSV firma il 6-2. Gran goal di Driouech su errore di Di Lorenzo.

88′ Cambio PSV. Esce Saibari ed entra Wenner.

87′ Goal del PSV. Ennesimo errore da parte della difesa partenopea e Pepi sigla il 5-2 per la squadra olandese.

85′ Goallll del Napoli!!!! Calcio d’angolo battuto da Neres e McTominay di testa sigla la doppietta e riapre il match.

83′ Cambio Napoli: esce De Bruyne entra Elmas.

83′ Cambi PSV: escono Salah-Eddine, Til e Perisic ed entrano Driouech, Dest e Pepi.

79′ Poker del PSV. Azione personale di Man che da fuori area col sinistro batte Vanja. 4-1 PSV sul Napoli.

76′ Espulso Lucca! L’attaccante del Napoli, dopo un contrasto in area di rigore protesta con l’arbitro. Siebert non ha dubbi ed estrare il rosso.

73′ Cambio Napoli: esce Politano entra Neres

66′ Il Napoli non riesce più ad uscire dalla forte pressione del PSV che va vicinissimo al 4-1 con Schouten, bravissimo Vanja a mandarla in angolo.

63′ Til vicinissimo al 4-1. Tiro che finisce fuori di pochissimo.

63′ PSV in totale controllo della gara. Gli azzurri sembrano aver accusato il colpo e non riescono a trovare la quadra giusta per poter riaprire il match.

58′ Cambi per il Napoli. Escono Spinazzola, Beukema e Gilmour ed entrano Lang, Gutierrez e Jesus.

53′ Goal PSV. Splendida azione dalla destra iniziata da Man, che serve in profondità Junior. L’esterno, una volta entrato in area di rigore, serve nuovamente Man che con il sinistro sigla il tris. Napoli in totale affanno fisico e mentale in questo secondo tempo.

50′ Il Napoli ci prova su calcio d’angolo. Cross di Politano e Lucca di testa di poco non trova la porta.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Fine primo tempo. PSV in vantaggio 2-1 sul Napoli. Azzurri avanti con McTominay ma gli olandesi in 4 minuti, grazie all’autogol di Buongiorno e il goal di Saibari, hanno ribaltato il match.

41′ Ammonito Spinazzola.

38′ Vantaggio PSV. Errore in lettura di Beukema, che regala palla agli avversari. Saibari si invola da solo verso Vanja e, con il destro, firma il sorpasso.

34′ Pareggio PSV: cross di Perisic in area e Buongiorno per anticipare Til, colpisce male il pallone di testa che finisce in porta. Autogol per il difensore azzurro e pareggio immediato del PSV.

31′ Gooaallllllll del Napoliiiiiiiiiiii!!!!! Splendida giocata di Spinazzola sulla sinistra che crossa in mezzo e McTominay, anticipa Flamingo e di testa sigla il vantaggio azzurro in Olanda. 0-1 Napoli.

30′ Ammonito Veerman per fallo su Anguissa.

28’Primo giallo del match. Ammonito Gasiorowski.

20′ Occasione PSV: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Flamingo di testa va vicinissimo al vantaggio. Napoli in affanno in questo momento del match.

18′ Goal annullato al PSV: cross di Man e Saibari, alle spalle di Buongiorno segna ma la rete, anche dopo il controllo del Var, viene annullata per fuorigioco. PSV in totale crescita grazie anche alla spinta del pubblico.

9′ Occasione PSV: l’ex Parma Man, su assist di Saibari, con il sinistro calcia in porta, ma Milinkovic-Savic respinge e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Schouten che finisce fuori.

7′ Primo calcio d’angolo per il Napoli: cross di Politano, ma Kovar con i pugni respinge via. Napoli che sta crescendo e sta controllando il match.

2′ Primo tiro del Napoli: su assist in scivolata di McTominay, ci prova Lucca, ma il pallone finisce fuori.

1′ Calcio d’inizio.

INIZIO GARA

Alle 21 il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo a Eindhoven per la terza gara del girone di Champions League contro il PSV. Gli azzurri, nelle prime due partite, hanno raccolto tre punti grazie alla vittoria in casa contro lo Sporting Lisbona e alla sconfitta con il Manchester. Dopo il ko in campionato contro il Torino, la squadra partenopea cercherà subito di rialzare la testa. Il match sarà diretto dal signor Daniel Siebert. Gli assistenti saranno: Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il IV sarà Daniel Schlager, mentre al VAR ci sarà Christian Dingert, coadiuvato da Bastian Dankert.

PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; M. Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

A cura di Emanuele Arinelli

