Reginaldo: “Non è facile dare di più se giochi ogni tanto”

Reginaldo, ex attaccante di Parma e Fiorentina (e ora impegnato col Magma Napoli) è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Di seguito le sue dichiarazioni:

 

“Ha ragione Mister Conte a volere più cattiveria, soprattutto nella fase realizzativa. Per quanto riguarda Lucca dobbiamo mettere in conto che era da tanto che non giocava, ed è importante che invece giochi altrimenti perderebbe di fiducia e calciatori del genere poi non si riprendono più. Lucca non ha fatto così male nelle prime partite in cui è stato utilizzato, consideriamo anche che quando gioca vuole dimostrare.

Deve essere servito un poco meglio però è anche lui che con i movimenti deve cercare di dettare il passaggio. Politano in questo momento è un punto di riferimento per il Napoli, è una certezza per gli azzurri sia in fase offensiva che difensiva. Anche Neres non si può giudicare in pieno, perché non riesce mai a trovare continuità e quindi fa fatica a mostrare tutte le sue qualità. Per me si trova meglio quando gioca a destra perché può rientrare sul mancino. Devono dare di più ma non è facile quando entri per 10-15’ o quando giochi ogni tanto. E’ chiaro che in allenamento bisogna farsi notare di più, evidentemente”

