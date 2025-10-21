NAPLES, ITALY - AUGUST 10: Antonio Conte SSC Napoli coach before the Coppa Italia match between SSC Napoli and Modena FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 10, 2024 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Psv-Napoli, vietato sbagliare: Conte cerca la svolta in Champions

By Emanuela Menna
Il Napoli si prepara alla trasferta di Eindhoven contro il Psv, una partita fondamentale sia per il morale che per la classifica in Champions League. Dopo il ko contro il Torino, gli azzurri hanno bisogno di una reazione e di punti, con Conte che vede la sfida come un vero e proprio test per capire il livello della squadra.

La formazione partenopea dovrà fare a meno di Hojlund, ancora infortunato, ma potrà contare su un McTominay sempre più vicino al rientro, utile anche in vista del match di sabato contro l’Inter. L’allenatore punta inoltre sui nuovi arrivati, come Noah Lang, Lucca ed Elmas, chiamati a dare una scossa al reparto offensivo.

Il Psv non attraversa un momento brillante: secondo in Eredivisie, ha raccolto solo un punto in due partite di Champions e ha subito diverse reti in casa. Questo lascia spazio al Napoli, che potrebbe approfittare delle difficoltà difensive degli olandesi.

Le quote dei bookmaker vedono gli azzurri favoriti, con possibilità di gol da entrambe le parti e attenzione anche ai calci d’angolo, dato il numero elevato battuto nelle prime due gare. Nonostante i precedenti storici sfavorevoli, la squadra di Conte ha qualità e motivazioni per cercare un risultato positivo e ritrovare fiducia in Europa.

