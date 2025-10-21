PSV-Napoli, Noa Lang potrebbe avere la sua chance contro i suoi ex compagni

Il Napoli affronterà stasera il PSV Eindhoven per la terza gara di Champions Laegue, e per Noa Lang, ex proprio della compagine olandese, potrebbe essere una buona chance. Il Corriere dello Sport scrive: “In questo momento, nella top 50 settimanale di Spotify Olanda non compaiono brani di Noano. Alias Noa Lang. Alias l’ala sinistra che il Napoli ha acquistato in estate dal Psv per 25 milioni di euro (o giù di lì). Sia chiaro: il successo musicale è in crescita costante, i suoi brani sono tra i più ascoltati e vantano un numero di stream che oscillano dai 12 milioni e mezzo di “Matcha Coco” ai quasi 27 milioni di “Damage”, ma per schizzare in vetta alle hit di Serie A e Champions serve qualcosa di più forte. Come un assolo di chitarra rock, come un gol, come una partita da titolare. Lang tiene il tempo come un rapper ma insegue ancora il momento giusto: sta provando a cogliere l’attimo fuggito sabato al Var contro il Torino, nella serata della miglior partita giocata in Italia, e sogna una notte magica al Philips Stadion. Il suo stadio, tra la sua gente: da queste parti ha collezionato 40 presenze e 15 gol dal 2023 al 2025 ed è ancora un idolo. Era un leader, ha vinto due volte l’Eredivisie e una Supercoppa dei Paesi Bassi (la Johan Cruijff Schaal), e più d’ogni altra cosa qui tifano tutti per lui. È nel cuore di Eindhoven: figuriamoci cosa vivrebbe a giocarla da titolare”.

