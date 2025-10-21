Polmonite batterica, mister Italiano ricoverato: la nota del Bologna

Vincenzo Italiano è stato ricoverato in ospedale per una polmonite batterica. È questo quanto si apprende dal comunicato del Bologna, diramato in mattinata e riportato dal sito gianlucadimarzio.com, l’allenatore è in lento miglioramento, ma rimarrà in ricovero ospedaliero per qualche giorno, intraprendendo una terapia antibiotica. Con ogni probabilità, dunque, Italiano non prenderà parte alla trasferta di Europa League del suo Bologna contro l’FCSB, in programma giovedì 23 ottobre alle 18:45 a Bucarest, in Romania.

Di seguito la nota ufficiale del Bologna: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica“. “L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club“.