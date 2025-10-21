Noa Lang titolare, dipende anche da McTominay

Il Napoli ed il PSV Eindhoven si affronteranno stasera per la terza gara di Champions Laegue, e per Noa Lang potrebbe essere una chance per partire titolare. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Psv, dicevamo, lo aspetta a braccia aperte: «Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven», scrisse martedì scorso il club su Instagram, in calce a una foto di Lang in trionfo al Philips Stadion. E il settimo giorno, lui è tornato. Magari da titolare, si vedrà, dipende anche da McTominay: sarebbe una storia romantica, forse una canzone. By Noano”.

