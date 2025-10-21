NewsCalcioRassegna Stampa

Noa Lang titolare, dipende anche da McTominay

By Emilia Verde
0

Il Napoli ed il PSV Eindhoven si affronteranno stasera per la terza gara di Champions Laegue, e per Noa Lang potrebbe essere una chance per partire titolare. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Psv, dicevamo, lo aspetta a braccia aperte: «Tra 7 giorni, Noa ritorna a Eindhoven», scrisse martedì scorso il club su Instagram, in calce a una foto di Lang in trionfo al Philips Stadion. E il settimo giorno, lui è tornato. Magari da titolare, si vedrà, dipende anche da McTominay: sarebbe una storia romantica, forse una canzone. By Noano”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

PSV-Napoli, De Bruyne falso nove, ruolo inedito per l’azzurro

News

Riascolta Roberto Beccantini (20/10/25)a “Calcio sprint” su Radio Ibr…

News

“Siamo stati respinti senza avere fatto nulla”, parla uno dei tifosi…

News

McTominay potrebbe partire dalla panchina contro il PSV, le soluzioni possibili

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.