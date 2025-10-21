NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, ecco i premiati dell’evento “Per sempre Diego”

By Simona Marra
0

Factory della Comunicazione

NAPOLI – Sono stati assegnati i riconoscimenti 2025 nell’ambito del premio internazionale “Per sempre Diego”, istituito quattro anni fa in memoria di Maradona.
Tra i vincitori di questa edizione, come si legge tra le pagine de Il Corriere dello Sport,  Leonardo Massa, vicepresidente del Gruppo MSC Crociere, Ruud Krol, Carlo Silipo, Enzo Montefusco, Marco Mezzaroma e il nostro direttore Ivan Zazzaroni.
I premi, come d’abitudine, sono stati assegnati a quelle personalità che più hanno incarnato l’eccellenza nello sport e nei valori umani. Con particolare attenzione a chi ha raccontato o vissuto l’epoca del Pibe. Giunto alla quinta edizione, l’evento si è svolto a Napoli a bordo della MSC World Europa.
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Conte fatica nel doppio impegno, il Napoli si “consuma”

Calcio

Cannavaro: “Sì, c’è rammarico per non aver chiuso la carriera a…

Calcio

Addio Arabia, la Supercoppa italiana verso gli USA

Calcio

Prof. Trombetti: “Questo non è il vero Lucca, Conte deve recuperarlo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.