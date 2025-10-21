Napoli, ecco i premiati dell’evento “Per sempre Diego”

Tra i vincitori di questa edizione, come si legge tra le pagine de Il Corriere dello Sport, Leonardo Massa, vicepresidente del Gruppo MSC Crociere, Ruud Krol, Carlo Silipo, Enzo Montefusco, Marco Mezzaroma e il nostro direttore Ivan Zazzaroni.

I premi, come d’abitudine, sono stati assegnati a quelle personalità che più hanno incarnato l’eccellenza nello sport e nei valori umani. Con particolare attenzione a chi ha raccontato o vissuto l’epoca del Pibe. Giunto alla quinta edizione, l’evento si è svolto a Napoli a bordo della MSC World Europa.