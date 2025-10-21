McTominay potrebbe partire dalla panchina contro il PSV, le soluzioni possibili

Scott McTominay potrebbe partire dalla panchina, stasera nella gara, la terza, di Champions League contro il PSV Eindhoven. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione e le possibili alternative: “E qui entra in gioco il racconto della seconda opzione tattica: se McTominay dovesse partire in panchina, sarà ancora 4-3-3. Con Noa nella casella sinistra del tridente e Politano a destra. Sarebbe la sua prima volta dall’inizio, per altro a casa sua, nel suo stadio e contro i suoi ex compagni. Per la cronaca: anche De Bruyne è stato provato al centro dell’attacco, da falso nove. Un ruolo interpretato per qualche sprazzo di amichevole a Castel di Sangro”.

