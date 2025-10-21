Live PSV-Napoli 2-1: Inizio secondo tempo

Premi f5 per aggiornare la pagina

50′ Il Napoli ci prova su calcio d’angolo. Cross di Politano e Lucca di testa di poco non trova la porta.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Fine primo tempo. PSV in vantaggio 2-1 sul Napoli. Azzurri avanti con McTominay ma gli olandesi in 4 minuti, grazie all’autogol di Buongiorno e il goal di Saibari, hanno ribaltato il match.

41′ Ammonito Spinazzola.

38′ Vantaggio PSV. Errore in lettura di Beukema, che regala palla agli avversari. Saibari si invola da solo verso Vanja e, con il destro, firma il sorpasso.

34′ Pareggio PSV: cross di Perisic in area e Buongiorno per anticipare Til, colpisce male il pallone di testa che finisce in porta. Autogol per il difensore azzurro e pareggio immediato del PSV.

31′ Gooaallllllll del Napoliiiiiiiiiiii!!!!! Splendida giocata di Spinazzola sulla sinistra che crossa in mezzo e McTominay, anticipa Flamingo e di testa sigla il vantaggio azzurro in Olanda. 0-1 Napoli.

30′ Ammonito Veerman per fallo su Anguissa.

28’Primo giallo del match. Ammonito Gasiorowski.

20′ Occasione PSV: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Flamingo di testa va vicinissimo al vantaggio. Napoli in affanno in questo momento del match.

18′ Goal annullato al PSV: cross di Man e Saibari, alle spalle di Buongiorno segna ma la rete, anche dopo il controllo del Var, viene annullata per fuorigioco. PSV in totale crescita grazie anche alla spinta del pubblico.

9′ Occasione PSV: l’ex Parma Man, su assist di Saibari, con il sinistro calcia in porta, ma Milinkovic-Savic respinge e manda in angolo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Schouten che finisce fuori.

7′ Primo calcio d’angolo per il Napoli: cross di Politano, ma Kovar con i pugni respinge via. Napoli che sta crescendo e sta controllando il match.

2′ Primo tiro del Napoli: su assist in scivolata di McTominay, ci prova Lucca, ma il pallone finisce fuori.

1′ Calcio d’inizio.

INIZIO GARA

Alle 21 il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo a Eindhoven per la terza gara del girone di Champions League contro il PSV. Gli azzurri, nelle prime due partite, hanno raccolto tre punti grazie alla vittoria in casa contro lo Sporting Lisbona e alla sconfitta con il Manchester. Dopo il ko in campionato contro il Torino, la squadra partenopea cercherà subito di rialzare la testa. Il match sarà diretto dal signor Daniel Siebert. Gli assistenti saranno: Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il IV sarà Daniel Schlager, mentre al VAR ci sarà Christian Dingert, coadiuvato da Bastian Dankert.

PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; M. Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

A cura di Emanuele Arinelli

