Fuori ora il terzo episodio di OiR – Oltre il Risultato

È online il terzo episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify oggi, 21 Ottobre 2025 a partire dalle ore 9.

Di cosa parliamo:

  • Il problema della Serie A;
  • Il ritorno di Ademola Lookman;
  • La risposta alle critiche di Sommer;
  • La partita di Raul Albiol.

Si potrà ascoltare, insieme ai due episodi precedenti, tramite app oppure cliccando sul seguente link: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Non perdetelo!

