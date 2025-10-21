NewsCalcioRadio e Tv

Fabbroni duro sul rigore al Milan: “Decisione paradossale, il Var ha forzato la mano all’arbitro”

By Emanuela Menna
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il rigore concesso al Milan è stato paradossale. L’arbitro poteva respingere questo assalto scriteriato del Var. Il direttore di gara non aveva fatto nessun cenno. E chissà, forse gli addetti al var hanno convinto il direttore di gara a prendere questa decisione. Pioli è stato molto duro nelle sue dichiarazioni, si è parlato di istigazione alla simulazioni. Eppure nei commenti ho sentito discutere di altro, addirittura del compleanno di Pioli e della prestazione di Gudmusson. Come al solito un potere sa come usare il suo potere, a discapito dei protocolli. Questo secondo me è uno scandalo”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lombardi: “Dispiace per i tanti tifosi che hanno visto cestinare il loro…

News

Conte con Lucca, idea De Bruyne “falso” 9. Le possibili formazioni (Grafico)

News

Conte e Bosz, un solo incrocio: vittoria dell’italiano nei quarti di Europa League

News

Napoli-PSV, ricordi amari: due sconfitte nei precedenti europei

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.