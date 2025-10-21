Fabbroni duro sul rigore al Milan: “Decisione paradossale, il Var ha forzato la mano all’arbitro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il rigore concesso al Milan è stato paradossale. L’arbitro poteva respingere questo assalto scriteriato del Var. Il direttore di gara non aveva fatto nessun cenno. E chissà, forse gli addetti al var hanno convinto il direttore di gara a prendere questa decisione. Pioli è stato molto duro nelle sue dichiarazioni, si è parlato di istigazione alla simulazioni. Eppure nei commenti ho sentito discutere di altro, addirittura del compleanno di Pioli e della prestazione di Gudmusson. Come al solito un potere sa come usare il suo potere, a discapito dei protocolli. Questo secondo me è uno scandalo”.

