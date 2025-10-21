NewsCalcioIn Evidenza

“Deve capire cosa è Napoli, va aspettato”

By Simona Marra
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Massimo Agostini. Queste le sue dichiarazioni:

 

Factory della Comunicazione

Lucca non va recuperato, ma va aspettato. Non è facile a Napoli entrare subito con la mentalità giusta. Deve capire cosa è Napoli e soprattutto cosa gli chiede l’allenatore. Avendo davanti sia Hojlund che Lukaku quando tornerà, per lui non è facile trovare spazio. È un calciatore che di testa è bravo, palla a terra ci sa fare. Deve essere messo in condizione di esprimere il suo valore. Bisogna anche dire che gioca a Napoli e non a Udine. Io sono convinto che lo vedremo fare bene.

Le pressioni? È ovvio che ci sono per lui. È normale che venga sopravvalutato nel senso che ci si aspetta subito un certo tipo di prestazioni. È ovvio che se è arrivato a Napoli deve incidere, lui deve lavorare per riuscirci.

Cosa gli direi? Il ragazzo deve capire che i tifosi vogliono vedere prima l’impegno massimo e dopo vengono i gol. Questo si fa lavorando durante la settimana e abituandosi ai metodi di Conte.

Ambrosino titolare? Secondo me può essere il suo momento. Lui è un giovane forte e ha prospettiva. Da responsabile del settore giovanile mi aspetto sempre un po’ di attenzione verso questo ragazzi. È un ragazzo che ha bisogno del giusto minutaggio per poter crescere”.

Potrebbe piacerti anche
News

Reginaldo: “Non è facile dare di più se giochi ogni tanto”

News

Napoli, ecco i premiati dell’evento “Per sempre Diego”

Calcio

Conte fatica nel doppio impegno, il Napoli si “consuma”

Calcio

Cannavaro: “Sì, c’è rammarico per non aver chiuso la carriera a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.