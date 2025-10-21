Corbo: “Conte turbato dagli infortuni. Napoli sulle gambe e mercato pasticciato”

“Mi sono sforzato con estremo garbo di esprimere tutte le mie perplessità. Innanzitutto, premetto che non sono contro Conte, anzi lo stimo per quanto fatto in carriera. L’onestà del giornalista però è quella di rilevare ciò che è successo. In Italia ci sono stati finora 80 infortuni e in questa classifica il Napoli è al primo posto. Conte credo sia ancora un pò turbato per questo elemento negativo emerso già nel finale della scorsa stagione dopo un campionato straordinario. La preparazione atletica è stata eccellente, ma c’è stata nel finale una fase crepuscolare nel Napoli e probabilmente non sono state ancora resettate le scorie di un finale sfibrante. Questa stagione ha visto un Napoli un pò sulle gambe e tartassato dagli infortuni. Calamità naturale? Non lo so, ma c’è un deficit di forma dovuto anche da una condizione imperfetta certificata anche dal numero degli infortuni. Conte è evidentemente turbato, deluso da questa partenza e ogni tanto cerca di dare un motivo plausibile in conferenza stampa.