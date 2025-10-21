NewsCalcioNapoli

“Controlli molto severi per chi ha la sciarpa della partita”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Spazio Napoli Danilo De Falco: “A Eindhoven ci sono dei controlli molti fitti da parte della polizia locale. Coloro che hanno la sciarpa della partita vengono perquisiti. Sono dei controlli molto stretti e severi. Alcuni giornalisti hanno destato un po’ di sospetti, evidentemente la polizia non era certa che fossero giornalisti. Molti ultras hanno deciso di non partire per solidarietà ai tifosi fermati. A questo punto non dovrebbe esserci un numero molto alto: si prevedono circa mille sostenitori del Napoli. Da quello che sta emergendo McTominay dovrebbe giocare titolare: questa mattina si è allenato. Dovrebbe tornare anche Buongiorno titolare, così come Politano. Anche Lucca dovrebbe essere confermato, mentre tra i pali di sarà Milinkovic-Savic”.

