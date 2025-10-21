Conte fatica nel doppio impegno, il Napoli si “consuma”

Dopo la sconfitta contro i granata di Baroni, si è passati alla ricerca delle cause, dei problemi di un Napoli apparso in difficoltà. Troppi infortuni, certo, il tempo per inserire i “nuovi”, d’accordo, ma per molti si tratta anche della gestione del doppio impegno. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un anno fa, il Napoli aveva modo di allenarsi bene e recuperare meglio. Oggi va in campo ogni 3-4 giorni e si consuma. (…) Nella sua carriera, Conte si è sempre districato a fatica tra i due fronti, non ha mai vinto una euro-coppa. Ci è andato vicino con l’Inter in Europa League nel 2020, la finale persa contro il Siviglia. Nessuno gli chiede di vincere questa Champions, ma di andare avanti sì. La squadra campione d’Italia ‘deve’ entrare negli ottavi”.

