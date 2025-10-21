CdS – Hojlund salterà la sfida di stasera, pronto a recuperare per l’Inter

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund salterà la sfida di stasera contro il PSV Eindhoven per la terza di Champions League, per un affaticamento muscolare, che lo ha tenuto fuori sabato scorso contro il Torino. Il Corriere dello Sport scrive: “Confermate le due indicazioni pre Champions: Rasmus non è partito per Eindhoven, salterà anche la partita di oggi per i postumi dell’affaticamento rimediato prima del Torino e s’impegnerà a recuperare in tempo per la sfida di sabato con l’Inter al Maradona”.

Factory della Comunicazione