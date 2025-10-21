CdS Campania – “LA NOTTE E’…..LANG!”. Non segna dal 10 giugno, grande attesa dall’ex

Noa è pronto

Con il Psv ha stupito e vinto: l’olandese a caccia di spazio nello stadio che ancora lo ama

Lang da grande ex ma l’attesa è di dubbi. L’esterno riparte dal gol annullato in casa del Torino

Lang è tornato in città: ieri al Pullman Eindhoven Cocagne, l’hotel scelto dal club a due passi dal centro pedonale e da Markt, un cuore che batte più che una piazza, e oggi invece spunterà al Philips Stadion dopo 160 giorni: l’ultima ufficiale, al di là del walk around di ieri, risale alla penultima dello scorso campionato contro l’Heracles. Gli ultimi gol segnati con il Psv, invece, sono datati 14 maggio: due al Feyenoord, al De Kuip. E in generale non fa centro dal 10 giugno con l’Olanda, contro Malta: 133 giorni fa. Tutto troppo. A maggior ragione se pensiamo a quanti cambiamenti sono andati in scena in pochi mesi: non è più leader e neanche un titolare, con il Napoli conta appena 5 spezzoni e 78 minuti tra Serie (57) e Champions (21), e dell’unico gol che era riuscito a segnare con il Toro gli è rimasto solo un cartellino giallo per la festa senza maglia. Fuorigioco e Var impietosi.

