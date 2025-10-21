Bucchioni: “Il Var è andato oltre il protocollo. Fiorentina in crisi, Napoli irriconoscibile a Torino”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Il rigore di Milano si poteva dare o non dare. L’intervento di Parisi era ingenuo, ma il problema è il var che è intervenuto. Non penso si trattasse di un chiaro ed evidente errore. Quindi il Var è andato oltre il protocollo, come ormai è accaduto altre volte. Domenica sera mi è sembrata un’invasione di campo. Però la Fiorentina non dovrebbe attaccarsi agli episodi. Sembra la ricerca di un alibi. La Fiorentina sta facendo male, erano decenni che non si vedeva la squadra in queste condizioni. La sconfitta del Napoli a Torino? La prima Juventus di Lippi vinse lo scudetto perdendo 7 volte, ma anche io sono rimasto sorpreso dalla sconfitta. Non mi sembrava neanche una squadra di Conte. Non ho visto grinta e cattiveria. Sta un po’ pagando l’inserimento dei nuovi, che è un po’ più lento di quello che si poteva prevedere”.

