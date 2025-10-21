Agostinelli: “L’arrivo di Hoylund ha forse un poco bloccato l’entusiamo di Lucca”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto – in esclusiva radiofonica in Campania – Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Il Napoli ha rimediato una sconfitta sanguinosa, forse anche immeritata, contro il Torino. Cosa non ha funzionato, secondo lei?

“Guarda, anche dalle parole di Antonio si è capito che probabilmente è mancata un po’ di cattiveria sportiva, un po’ di determinazione. Forse si è pensato fosse una partita più semplice di quello che poi è stata. Io credo che sia sempre una questione di approccio: il Napoli non ha giocato male, onestamente, però quando ti mancano certi titolari qualcosa in più bisogna darlo. Con impegni così ravvicinati il Napoli sta soffrendo, e credo che continuerà a soffrire. Questo non significa che ricapiterà un altro passo falso come quello di Torino, ma bisogna stare attenti, perché le milanesi stanno iniziando a viaggiare”.

Secondo lei, quindi, il Napoli è andato un po’ molle a Torino? Un po’ troppo convinto dei propri mezzi?

“Intanto, le assenze — inutile girarci intorno — erano molto importanti. Però chi ha giocato al posto dei titolari poteva e doveva dare qualcosa in più. È un discorso di squadra: Antonio ha detto bene quando ha parlato di una squadra ‘bellina’, nel senso che sì, fa cose belle, ma quando c’è da graffiare negli ultimi venti metri manca qualcosa. Spesso si arrivava secondi sulle seconde palle, e sono situazioni che solo chi fa l’allenatore riesce a cogliere davvero. In sostanza, è stato un po’ il Napoli a portarsi da solo il pericolo in casa, e di conseguenza anche la sconfitta.”

Un Napoli che, però, riscopre un Lucca che, a oggi, non sembra ancora all’altezza della situazione…

“No, per lui l’arrivo di Hojlund non è stato positivo, perché è un giocatore di talento e quando rientrerà Lukaku diventerà ancora più dura per lui. Però è in una grande squadra: viene da una realtà media e deve imparare a gestire certe situazioni. Chi gioca in una squadra di alto livello come il Napoli sa che ha accanto compagni fortissimi e deve saper soffrire. Ripeto sempre che chi fa la riserva deve avere la bravura e la fortuna di sfruttare anche venti minuti. Il grande giocatore si vede proprio da come reagisce in queste situazioni.”

Il Napoli è atteso oggi alla sfida di Eindhoven, dove probabilmente toccherà ancora a Lucca, vista l’assenza di Hojlund: è preoccupato?

“Sì, mi preoccupa l’assenza di Hojlund, perché contro le difese straniere, con gli spazi che concedono, uno come lui — che sa strappare — è una perdita importante. Però il Napoli deve reagire: è una squadra abituata a vincere, e so quanto gli bruci una sconfitta.

Mi aspetto quindi una reazione di carattere, anche se gli olandesi sono sempre avversari pericolosi. Il PSV è una squadra forte, ma alla portata del Napoli. Sarà il Napoli a decidere come andrà: è una partita pericolosa, ma gestibile.”