Addio Arabia, la Supercoppa italiana verso gli USA

Quella di dicembre potrebbe essere e forse sarà l’ultima edizione della Supercoppa italiana a disputarsi in Arabia Saudita. La manifestazione si giocherà per la terza volta consecutiva con il format della Final Four. A partire dalla prossima edizione, infatti, avanza l’ipotesi USA. Su Calcio&Finanza si legge: “La Supercoppa italiana a casa di Trump? È una delle ipotesi emerse durante gli incontri istituzionali che il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno avuto negli Stati Uniti in occasione del 50º anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). La proposta, avanzata da Paolo Zampolli, imprenditore milanese, diplomatico presso le Nazioni Unite e grande amico di Trump la lanciato l’idea di organizzare la prossima finale di Supercoppa Italiana a Washington, con l’ex presidente USA presente alla cerimonia di premiazione. […] Trump avrebbe espresso disappunto per l’esclusione di Washington tra le città che ospiteranno le partite del Mondiale 2026. Venerdì Simonelli porterà la proposta al Consiglio di Lega, che dovrà anche stabilire se mantenere il format a quattro squadre o tornare alla formula tradizionale. In ogni caso, la Supercoppa tornerebbe a disputarsi nel periodo estivo”

