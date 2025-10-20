Verso la sfida al Psv, Conte ha alcuni dubbi di formazione: ancora Lucca in avanti?

Reduce dal ko contro il Torino, per il Napoli non c’è tempo per recriminare ma è il momento di volgere subito lo sguardo alla gara di domani contro il Psv Eindhoven, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. Gli azzurri, stando al quotidiano Il Mattino, sono immediatamente tornati a lavoro per preparare l’ostica trasferta olandese.

Factory della Comunicazione

Conte, affiancato da Oriali, ha spiegato prima ai calciatori e poi alle telecamere che è in atto una trasformazione, che passa inevitabilmente attraverso difficoltà. In terra olandese il principale dubbio sarà legato all’impiego di Scott McTominay, assente sabato pomeriggio per un problema alla caviglia. Si può pensare a un ritorno della mediana a tre, un po’ come era stato a Torino, ma stavolta con in campo Politano e dall’altra parte uno tra Neres e Lang (ottimo l’impatto di Torino) a completare il terzetto con Lucca in vantaggio per il posto e Ambrosino alle spalle.

Da Eindhoven, si legge ancora, potrebbero passare le chance decisive per la qualificazione al turno successivo della Champions e non saranno ammesse distrazioni: all’Inter si penserà soltanto da mercoledì.