ULTIM’ORA – Psv-Napoli, McTominay convocato! Ancora ai box Hojlund

By Riccardo Cerino
Dalla redazione di Sky Sport giungono le ultime notizie sulla formazione del Napoli che domani sera Antonio Conte schiererà in occasione della sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven. La principale novità riguarda Scott McTominay: dopo aver saltato per infortunio la trasferta contro il Torino, il centrocampista ha smaltito la ferita lacero-contusa alla caviglia e i sei punti di sutura e viaggia dunque verso la convocazione.

Chi dovrà ancora pazientare è Rasmus Hojlund, out a causa di un problema muscolare. A prendere il suo posto al centro dell’attacco sarà Lorenzo Lucca.

