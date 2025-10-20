NewsCalcioRassegna Stampa

UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Eintracht Francoforte (Fase 2)

  • A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

 

FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di lunedì 20 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 26 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

