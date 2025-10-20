Adnkronos News

(Adnkronos) – Il prossimo 23 ottobre, a Villa Miani a Roma, torna il Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’evoluzione del welfare. La giornata riunirà istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e attori del territorio per offrire una visione integrata del welfare italiano, analizzandone il ruolo nell’ambito delle politiche industriali e del lavoro, della sostenibilità sociale, dell’educazione al welfare e dei processi di innovazione in corso. Il summit rappresenta un momento di confronto strategico sui principali ambiti del welfare, con l’obiettivo di delineare scenari concreti e modelli di intervento integrati per imprese e istituzioni, grazie al contributo dell’Osservatorio Italian Welfare, partner tecnico dell’evento. Attraverso sessioni plenarie, interventi e workshop tematici, la giornata offrirà un dibattito a più voci per comprendere le sfide e le opportunità di un sistema di welfare capace di rispondere ai nuovi bisogni sociali e produttivi del Paese. Durante l’evento si terrà inoltre la cerimonia di premiazione Global Welfare e Social Impact-Welfare Tech, dedicate alle eccellenze del welfare aziendale, contrattuale e territoriale e alle imprese che si distinguono per soluzioni di welfare innovative e ad alto impatto sociale. 
