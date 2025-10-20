Tanti azzurri seguiranno il Napoli in Olanda per la gara al PSV

Oggi è giornata di partenza per i tanti tifosi azzurri che seguiranno il Napoli in Olanda per la gara di Champions League contro il PSV. Il Corriere dello Sport scrive: “Esodo azzurro. Come contro il Manchester City per la prima di Champions League all’Etihad. Domani al Philips Stadion sarà esaurito il settore ospiti riservato ai tifosi del Napoli. Circa 1.600 biglietti polverizzati nel giro di poche ore al momento della prevendita. Ci sarà grande atmosfera in Olanda per i sostenitori azzurri che tornano a viaggiare in Europa. Quella di oggi sarà giornata di partenze per raggiungere Eindhoven dove il Napoli domani giocherà contro il Psv alle ore 21 per la terza giornata della fase campionato. Una partita dal peso specifico in chiave classifica e, per i tifosi, l’ennesima occasione per sostenere la squadra in un clima che si preannuncia caldo. Grande attesa, infatti, anche per i tifosi olandesi”.

