PSV, Dest: “Sorpreso e dispiaciuto che Lang non stia avendo spazio”

L’esterno del PSV Sergino Dest, in conferenza stampa, parla anche di Lang. Dice di non aver ancora parlato con lui e di essere molto sorpreso…

“Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto; è un nuovo club per lui. Sicuramente il nuovo allenatore ha un approccio diverso. Mi dispiace che non stia avendo spazio. È un peccato che il suo gol contro il Torino sia stato annullato. Il mio rapporto con lui? Lo conosco da anni, è un ragazzo genuino. Dice sempre ciò che pensa. A volte non è simpatico a tutti, ma è da apprezzare che esprima le sue opinioni. Ho giocato anch’io in Italia e so quanto sia difficile integrarsi. Domani sarà una battaglia. Sarà complicato batterli, ma daremo il massimo”.

Hai già affrontato il Napoli quando hai giocato in Serie A.

“Ricordo quando giocammo contro il Napoli mentre ero al Milan. Era una squadra molto forte. Attualmente, con Conte, giocano in modo diverso, nonostante abbiano perso alcune ‘star’ rispetto a quel periodo”.

Su De Bruyne, McTominay e Hojlund.

“De Bruyne e McTominay? Sono giocatori eccezionali, ma se siamo in forma possiamo fare bene. E per quanto riguarda l’assenza di Hojlund? Il Napoli ha altri attaccanti validi”