Premio “Per sempre Diego”: vincono Krol, Zazzaroni ed uno storico azzurro

Leonardo Massa, vicepresidente del Gruppo MSC Crociere, Ruud Krol, Carlo Silipo, Enzo Montefusco, Marco Mezzaroma e il nostro direttore Ivan Zazzaroni sono tra i vincitori del premio internazionale “Per sempre Diego”, istituito nel 2021 in memoria di Maradona.
Il premio è assegnato a personalità che incarnano l’eccellenza nello sport e nei valori umani, con particolare attenzione a chi ha raccontato o vissuto l’epoca del Pibe. Giunto alla quinta edizione, l’evento si svolge a Napoli a bordo della MSC World Europa. Fonte: CdS