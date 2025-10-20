XCalcioNews

Premio "Per sempre Diego": vincono Krol, Zazzaroni ed uno storico azzurro

By Giuseppe Sacco
Leonardo Massa, vicepresidente del Gruppo MSC Crociere, Ruud Krol, Carlo Silipo, Enzo Montefusco, Marco Mezzaroma e il nostro direttore Ivan Zazzaroni sono tra i vincitori del premio internazionale “Per sempre Diego”, istituito nel 2021 in memoria di Maradona.

 

Il premio è assegnato a personalità che incarnano l’eccellenza nello sport e nei valori umani, con particolare attenzione a chi ha raccontato o vissuto l’epoca del Pibe. Giunto alla quinta edizione, l’evento  si svolge a Napoli a bordo della MSC World Europa.  Fonte: CdS

 

