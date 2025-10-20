NewsCalcioNapoli

Padovan: ”Il campionato lo vincerà il Napoli o l’Inter”

Le parole dell'opinionista

By Lorenzo Capobianco
0

Nel corso di ”Salite sulla giostra” è intervenuto Giancarlo Padoan, che ha espresso la sua opinione sulle candidate per lo scudetto.

Factory della Comunicazione

“Ho sempre messo nella mia classifica ipotetica finale Napoli, Inter, Milan e Roma e confermo che questa può essere la classifica finale. Non so se l’Inter sia l’anti Napoli o il Napoli sia l’anti Inter, ma mi concentro su questa antinomia: o una o l’altra. Le altre sono comparse. Detto questo, il campionato è equilibrato, ma non bello. Le gare che abbiamo visto nelle ultime ore sono bruttissime e si va verso il record negativo di gol segnati: non sia mai segnato così poco per cui c’è qualcosa di profondamente.

Potrebbe piacerti anche
News

Buscaglia rassicura: ”La sconfitta di Torino non cambia gli obbiettivi del…

News

Chivu: ” Thuram non ci sarà a Napoli”

News

Torino-Napoli, che sia l’ultima volta

News

Cagni: “Napoli? Le aspettative sono alte”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.