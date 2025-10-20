Adnkronos News

Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. E’ il bilancio di un grave incidente che si è verificato oggi 20 ottobre alla stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. A quanto si apprende dalle prime informazioni si tratterebbe di tre giovani intorno ai 20 anni di origine straniera che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti da un treno partito da Torino e diretto a Milano. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni.  
