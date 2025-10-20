Napoli-Inter, ancora sold out per il Maradona

Sabato prossimo, il Napoli affronterà l’Inter per l’ottava di campionato di Serie A, gara importante che ha portato il Maradona ancora al sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Sarà una settimana importante, questa, per il Napoli e per la città. Oltre al sold out del settore ospiti del Philips Stadion, infatti, è già tutto esaurito anche il Maradona per la prossima di campionato sabato alle 18 contro l’Inter. Una partita di cartello con la vendita libera in settimana durata davvero poco. Erano rimasti a disposizione pochi biglietti e sono terminati nel giro di una manciata di minuti. Il Maradona, dunque, tornerà sold out, un’abitudine consolidata nel 2025 e soprattutto al tramonto dell’ultima stagione legandosi poi all’inizio di quella attuale. Il Napoli ritroverà i suoi tifosi e in modo particolare quelli residenti in Campania che erano stati impossibilitati a seguire la squadra di Conte per la trasferta di Torino, vietata”.

