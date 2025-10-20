Mirko Valdifiori: “Non credo che Lucca sia inferiore a Bonny”

“Sì, penso che sarà un campionato equilibrato, anche perché con gli impegni internazionali della Champions League alcune squadre potrebbero perdere qualche punto durante la stagione. Dall’altra parte, invece, c’è il Milan che, non avendo competizioni europee, può preparare al meglio le partite durante la settimana, un po’ come è successo al Napoli lo scorso anno.

Mancava qualche giocatore importante, forse il mister, Antonio Conte, ha preferito non rischiarli in vista del Psv. Poi, si sa, Torino è sempre un campo difficile. I granata venivano da un momento delicato e hanno ritrovato una squadra guerriera, che si è chiusa bene per non concedere spazi a un Napoli molto tecnico. Hanno trovato il gol con Simeone e sono riusciti a difendersi fino alla fine.

A volte, poi, sono i dettagli a fare la differenza: un centimetro di fuorigioco, come nel caso di Lang, può cambiare la storia della partita. Si sarebbe potuto parlare di un Napoli che non ha mollato e che aveva portato a casa un punto importante. Sono domeniche che possono capitare.