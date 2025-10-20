Meno uno al Napoli, ecco come arriva il Psv: reduce dai 3 punti e in lizza per il primato!

Il Psv, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha le batterie cariche. La squadra olandese è reduce dalla vittoria in campionato di sabato per 2-1 ai danni del Go Ahed Eagles . Decisiva la doppietta di Guus Til , centrocampista schierato come prima punta nelle ultime tre partite. Due gol in Eredivisie e un assist nella sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen terminata 1-1 fuori casa.

La vittoria di sabato ha permesso ai biancorossi di restare a -3 dal Feyenoord , che occupa il primo posto in classifica. Domenica alle 14:30 ci sarà lo scontro diretto tra le due big, una bella occasione per azzerare il gap della classifica. Una situazione simile a quella che vivrà il Napoli che sabato affronterà una diretta rivale come l’Inter , si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino. Nessun pensiero oltre la Champions per entrambe.

Gli olandesi proveranno a mettere in difficoltà il Napoli con l’utilizzo di esterni che conoscono bene la Serie A. Su tutti Ivan Perisic che agirà sulla sinistra. Ma ce ne sono altri, come l’ex Parma Man, e i terzini Dest e Salah-Eddine . C’è anche Schouten , ex Bologna, che in alcune occasioni sta giocando anche in posizione arretrata, non più da centrocampista, ma da difensore centrale.