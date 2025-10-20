NewsCalcioRassegna Stampa

Mc Tominay e Hojlund, il secondo resta in dubbio per la gara di domani

Il Napoli ha giocato contro il Torino senza due protagonisti, McTominay e Hojlund, ma contro il PSV lo scozzese potrebbe recuperare per la gara di domani di Champions League. Per Conte sarebbe un sospiro di sollievo, date le tante assenze che stanno caratterizzando questa parte di stagione del Napoli. Tuttosport scrive: “McTominay dovrebbe tornare a disposizione, mentre verranno valutate le condizioni di Hojlund, che non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare”.

