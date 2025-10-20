Live: Pareggio a Cremona, ecco la classifica aggiornata

Record negativo doveva essere e record negativo è stato. Cremonese e Udinese pareggiano allo Zini di Cremona chiudendo la 7 giornata di campionato, che passerà comunque alla storia. Questa infatti è stata la giornata con meno gol segnati nella storia della Serie A, con appena 11 gol segnati in 10 partite, poco più di uno di media per partita.

Tornando alla stretta attualità Cremonese e Udinese si portano a casa un punto a testa dopo una partita a tratti combattuta e leggermente più vivace rispetto alla media indecorosa di questo fine settimana. Parte forte la Cremonese, che dopo appena quattro minuti sblocca il match grazie al gol di Terracciano. Parte da qui il ”fango” che vede la squadra di Nicola provare già da subito a rallentare i ritmi, mentre i friuliani provano a recuperare lo svanataggio.

Recupero che avviene quando nel secondo tempo Zaniolo pareggia, siglando il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Udinese. La Cremonese ha più di un’occasione con Jamie Vardy per riportarsi avanti ma l’ex punta del Leicester è poco freddo sotto porta.

Alla fine, risultati alla mano, è un punto da definirsi positivo sia per la Cremonese, che ha perso in campionato solo contro l’Inter prima della sosta, che per l’Udinese che smuove la classifica.