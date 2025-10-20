NewsCalcioNapoli

Largo Maradona, si va verso la riapertura dopo l’incontro col Comune

By Riccardo Cerino
L’area di Largo Maradona va verso la riapertura. Dopo la chiusura della settimana scorsa, nella giornata di oggi era in programma una riunione fra rappresentanti del Comune e commercianti della zona, e l’esito è stato positivo. Il portale TuttoNapoli riferisce che i teloni adagiati sui punti d’interesse del sito sono stati rimossi, segno di un’imminente ripresa delle attività.

Questa la nota della pagina Instagram Murales Maradona: “Il tavolo della riunione è andato bene. Sono arrivate promesse importanti e la speranza che, in tempi brevi, tutto possa essere risolto. Come segno di pace e di rispetto verso la città e verso Diego, siamo stati noi a scoprire i tendoni , per far tornare a splendere il suo volto su Largo Maradona“.

